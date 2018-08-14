Израильский премьер Беньямин Нетаньяху в "Твиттере" резко отреагировал на появившиеся в прессе фотографии лидера лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина с церемонии памяти палестинских террористов из группировки "Черный сентябрь", осуществивших теракт на Олимпиаде 72 в Мюнхене.
Нетаньяху - Корбин: скандальный диалог
Нетаньяху - Корбин: скандальный диалог
Нетаньяху заявил, что фотографии Корбина и "его сравнение Израиля с нацистами заслуживают безоговорочного осуждения"
Корбин назвал обвинения ложными и заявил, что "всеобщего осуждения заслуживает убийство израильскими военными палестинских протестующих в секторе Газа, включая десятки детей"
Комментируя скандальные фотографии Корбин ответил:
"Я хотел увидеть, что достойно провожают всех, кто погиб в любом теракте. Потому что мы должны положить этому конец. Нельзя добиваться мира жестокостью. В этом случае поможет только диалог"
Обвинения в антисемитизме преследуют лейбористов, и в частности самого Корбина, уже не первый год. Что внесло яблоко раздора в ряды самой партии. Год назад за антисемитские высказывания из нее были временно исключены сразу два парламентария - среди них бывший мэр Лондона Кен Ливингстон