О ситуации на Aquarius

Н.Р.: "Ситуация на судне далеко не идеальная. Все находящиеся на борту в безопасности, но сейчас мы остановились в водах между Мальтой и Италией в ожидании дальнейших инструкций. Люди сидят на верхней палубе, очень жарко, почти нет ветра, никакого комфорта. Мы следим за состоянием здоровья мигрантов, врачи из "Медицины без границ" регулярно проводят обход, оказывают необходимую помощь. Здесь 67 несовершеннолетних без сопровождения. Детей еще больше, но именно без родителей - 67. Очень много детей, у них есть какие-то игрушки, которые путешествуют с ними последние месяцы, а может даже годы"

Euronews: Как вы думаете, сколько еще будет продолжаться такое положение дел? Как долго вы сможете вот так дрейфовать?

Н.Р.: "Вопрос не в этом. Наилучшее решение - это пришвартоваться как можно быстрее. Условия для людей на судне не улучшатся. Они прибыли из Сомали, Эритреи, стран, где они и так столкнулись с большими проблемами, преодолевая пустыни, пересекая территорию Ливии. Для них это было небезопасно, возможно, их даже отправляли за решетку. Их нужно высадить там, где о них смогут позаботиться. У людей выявлены признаки недоедания, следы пыток и всех испытаний, которые они преодолели за время этого пути"