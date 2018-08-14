Случаи обрушения мостов в мире

Обрушение моста в Генуе отнюдь не единственный подобный случай, произошедший в Италии в последнее время. В марте 2017 года в итальянской провинции Анкона обрушилась часть автодорожного моста у побережья Адриатического моря. Тогда погибли два человека.

Еще за полгода до этого в Ломбардии на трассе между Миланом и Лекко под тяжестью грузовика обрушился другой мост. Проведенное расследование показало, что он был в аварийном состоянии. Итог трагического происшествия - один погибший.

Подобные случаи не редкость в мире. Весной текущего года в Майами рухнула часть конструкции пешеходного моста. Он не был достроен, поэтому людей не нем не было. Однако мост обрушился на оживленную автотрассу. В результате под обломками погибли 6 человек.

В январе в Колумбии трагедия разыгралась в 65 км от Боготы. 10 человек погибли на строительстве автомобильного моста, который должен был через ущелье связать два соседних региона. При этом жертв могло быть гораздо больше - инцидент произошел во время обеда, поэтому во время обрушения многих рабочих не было на объекте.

В 2014 году Бразилия принимала чемпионат мира по футболу. В одном из городов, где проходили матчи, - Белу-Оризонти - упала часть конструкции моста на скоростной автотрассе. Этот участок также находился на стадии строительства. Два человека погибли и еще 22 получили травмы.

Наконец, в Португалии в марте 2001 года обрушился старый металлический мост, построенный еще в 1887 году через реку неподалеку от Каштелу-ди-Пайва. Тогда погибли 59 человек.