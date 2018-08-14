Пять стран-членов ЕС готовы принять спасённых в Средиземном море мигрантов, которые находятся на борту судна Aquarius. В Еврокомиссии сообщили о соответствующих договорённостях с Францией, Испанией, Германией, Португалией и Люксембургом.
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Мальта вслед за Португалией согласилась принять судно Aquarius с мигрантами на борту
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Мальта вслед за Португалией согласилась принять судно Aquarius с мигрантами на борту
Ранее правительство Португалии объявило, что страна готова принять 30 из 244 иностранцев, которые были спасены в последние недели в Средиземном море и находятся, в том числе, на борту судна Aquarius. Вслед за этим, как передаёт «Франс-Пресс», власти Мальты разрешили Aquarius высадить 141 пассажира в своём порту. До этого о готовности принять мигрантов заявляли Корсика и Каталония.
Ранее Италия и Мальта отказывались принять Aquarius в своих портах, а Гибралтар грозился забрать свой флаг у судна, что в дальнейшем может осложнить работу правозащитников.