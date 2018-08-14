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Женщины Филиппин требуют извинений за рабство времен войны

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Женщины Филиппин требуют извинений за рабство времен войны

Филиппинские активистки потребовали от японского правительства извинений за то, что в годы войны японская армия обращала филиппинских женщин в сексуальное рабство, введя специальный термин - "женщины для утешения".

По официальным данным, в годы Второй мировой войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии де-факто стали сексуальными рабынями японских солдат. Филиппинские правозащитники напоминают, что в Токио принесли извинения и выделили компенсации кореянкам, но до сих пор не признали совершенных преступлений в отношении филиппинских женщин.

Их интересы отстаивает группа Lila Pilipina. По ее данным, на Филиппинах остается е более десятка женщин, переживших сексуальное рабство, причем возраст большинства - около 100 лет. И ждать решения японских властей у них попросту нет времени...

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