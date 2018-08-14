Танго по-аргентински

Отборочные туры чемпионата мира по танго начались в понедельник в Буэнос-Айресе. В соревнованиях участвуют более 500 пар из разных стран мира. Все участники делятся на группы из девяти пар, которые по очереди выходят на сцену и танцуют танго по кругу перед членами жюри. Каждой группе дается три композиции для того, чтобы как можно лучше проявить себя. При этом участники не знают заранее, под какую музыку им придется танцевать.

Танго становится все популярнее в России, и число российских участников чемпионата растет. За право называться лучшими в этом году будут бороться 11 пар из России.

Пять российских пар уже гарантировали себе место в следующих этапах.

С 2003 года первое место в категории "салонное танго" присуждалось иностранцам лишь дважды: в 2009 году победителями стала пара из Японии, в 2011 году на верхнюю ступень пьедестала поднялись колумбийцы.

По мнению аргентинца Мануэля Кеведо, участвующего в чемпионате в первый раз, это связано с тем, что его соотечественники с детства окружены атмосферой танго. Свою роль играет и различие в восприятии этого танца. Некоторые участники, однако, считают, что традиционно аргентинский пьедестал является следствием предвзятости судей.

Пытаясь уравнять шансы, многие иностранные пары приезжают в Буэнос-Айрес за несколько недель до чемпионата, чтобы пропитаться атмосферой танго.