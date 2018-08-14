Лондон снимает баррикады возле парламента

Полиция Лондона начала снимать оцепление в районе Вестминстера, где несколькими часами ранее был совершен теракт. А именно так квалифицируют власти наезд, совершенный водителем легкового автомобиля: он врезался в ограждение здания парламента, перед этим сбив несколько человек.