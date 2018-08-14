Полиция Лондона начала снимать оцепление в районе Вестминстера, где несколькими часами ранее был совершен теракт. А именно так квалифицируют власти наезд, совершенный водителем легкового автомобиля: он врезался в ограждение здания парламента, перед этим сбив несколько человек.
Лондон снимает баррикады возле парламента
Лондон снимает баррикады возле парламента
Задача номер один правоохранительных органов - утонить личность злоумышленника.
Нил Басу, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда: "Водитель легковой "Фиесты" в машине был один, его немедленно задержали вооруженные представители правопорядка. Мужчине около 30 лет. Умышленность и демонстративность наезда, выбранное место - все дает нам основания подозревать теракт, поэтому этим делом занимается антитеррористическое подразделение".
Власти сообщили, что арестованный ранее не попадал в поле зрения полиции; пока он отказывался сотрудничать со следствием.
Лондонская полиция остается в состоянии повышенной готовности после того, как в прошлом году в горе были совершены два теракта с помощью автомобилей. Тогда ответственность за наезды со смертельным исходом взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".