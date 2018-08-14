Британская полиция провела обыски в Бирмингеме, где проживал 29-летний мужчина, совершивший во вторник утром наезд в Лондоне. На легковом автомобиле он протаранил велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали несколько человек, они получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.
Расследование наезда в Лондоне
Расследование наезда в Лондоне
Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Во многих городах мира в последнее время произошли теракты, совершенные преступниками, которые хотят разделить общество, причинить вред и принести смерть мы стараемся усилить нашу подготовку к террористическим нападениям, в первую очередь предотвращать теракты. Я уверен, что полиция, силы безопасности и службы скорой помощи делают все возможное, чтобы наш город был безопасным".
На данный момент известно, что мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером в понедельник, он отказывается сотрудничать со следователями. В полиции заявляют, что водитель действовал осознанно, и именно поэтому речь идёт о предполагаемом теракте. По данным СМИ, наезд совершил получивший британское гражданство иммигрант из Судана по имени Салих Хатер.