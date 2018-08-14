Расследование наезда в Лондоне

Британская полиция провела обыски в Бирмингеме, где проживал 29-летний мужчина, совершивший во вторник утром наезд в Лондоне. На легковом автомобиле он протаранил велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали несколько человек, они получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.