Наезд автомобиля расследуют как теракт

Расследованием инцидента, который произошел во вторник утром у стен британского парламента, занялось антитеррористическое подразделение полиции. В 7:30 утра по местному времени правоохранители получили сообщение о том, что автомобиль врезался в заграждение у здания Вестминстерского дворца. Есть пострадавшие, но их жизни ничто не угрожает. Виновник аварии - мужчина примерно 30 лет - задержан по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом. Оружие на месте аварии обнаружено не было.