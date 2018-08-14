Фернандо Алонсо прощается с "Формулой-1"

Фернандо Алонсо уходит... а вместе с ним и целая эпоха. Двукратный чемпион мира после окончания сезона больше не будет участвовать в гонках "Формулы-1".

В июле испанцу исполнилось 37 лет. Всего за свою карьеру Алонсо более 300 раз выходил на старт "Королевской формулы". На его счету 32 победы, 22 раза он завоевывал поул-позиции и 97 раз поднимался на подиум.

В 2005-м году он стал самым молодым чемпионом мира, а после завоевания второго титула ещё трижды становился вице-чемпионом.

Его соперниками были такие легенды, как Михаэль Шумахер, Кими Райкконен и Жак Вильнёв.

Фернандо Алонсо не раз говорил, что мечтает выиграть "Тройную корону" автоспорта: Гран-при Монако "Формулы-1", "Инди 500" серии Indycar и гонку на выносливость "24 часа Ле-Мана". За всю историю это удавалось только одному гонщику - британцу Грэму Хиллу.

Повторить это достижение Алонсо уже не получится, несмотря на то, что в нынешнем году выиграл "24 часа Ле-Мана". Но до окончания сезона испанец примет участие в еще нескольких Гран При. Алонсо пообещал, что них будет "выступать с ещё большей самоотдачей и страстью, чем когда-либо".