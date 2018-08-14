Засуха и катастрофически низкий урожай: что принесла Европе летняя жара?

Нагретый как в пустыне воздух этим летом превращал обычно зелёные пастбища и сады Европы в выжженный, засушливый ландшафт в бурых тонах.

Засуха, особенно в северных и центральных регионах континента, оказала разрушительное воздействие на фермерские посевы.

Мы изучили в деталях причины летней засухи, чтобы понять, насколько глобальное изменение климата может быть причиной для таких погодных изменений.

Спутниковая съёмка проекта Copernicus в обработке ЕКА

Масштабы засухи в Европе в 2018 г.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в первую половину лета причиной засухи стали продолжительные периоды жаркой погоды, рекордно высокие температуры и катастрофически низкий уровень осадков.

Уже весенние месяцы, апрель и май, стали самыми теплыми, судя по средним температурам по Европе по данным многолетних наблюдений. Эта тенденция продолжилась и летом, а июньская и июльская температура была значительно выше средней, особенно в странах Северной Европы.

Температуры превысили 30°C за Северным полярным кругом: в Норвегии столбик термометра 17 июля поднялся до рекордной отметки в 33,5°C, а Финляндия пережила самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

Уровень осадков также был крайне низким: на карте осадков, составленной специалистами Европейской климатической обсерватории видны обширные участки «крайней засушливости», которые простираются от Бельгии и Нидерландов до Финляндии и Эстонии.

Что вызвало засуху в Европе?

Ученые указывают на комбинацию нескольких факторов, таких как глобальное изменение климата на планете и зона повышенного атмосферного давления, которая оставалась неподвижной над европейской территорией в течение длительного периода.

Вопрос от том, что заставляет эти антициклон оставаться «заблокированным» в течение столь длительного времени, остаётся открытым. Учёные пытаются понять, влияет ли изменение климата на планете на повышение температуры поверхности мирового океана. Что, в свою очередь, может оказывать влияние на атмосферные потоки, приводя к застойным явлениям погодных условий.

Приводит ли к засухе глобальное изменение климата?

"Несомненно, эффект засушливой погоды усиливается за счёт изменения климата. Причём эта тенденция, к сожалению, будет только усиливаться, - рассказал euronews одного из ведущих мировых специалистов в области климата Жан-Паскаль ван-Иперсэль. - План ЕС по борьбе с изменением климата был подготовлен ещё в 2015 году, накануне Парижской конференции. И с тех пор план так и не был обновлен, хотя прошло уже три года с момента заключения Парижского соглашения по климату!"

"Уровень амбиций не соответствует заявленной цели Парижского соглашения: сдерживать рост среднегодовых температур на уровне не выше 1,5°C в ближайшие 30 лет, - продолжает г-н ван-Иперсэль, - Ещё не поздно попробовать уйти от наихудшего сценария. Но, очевидно, что полностью избежать [негативного] влияния на климат, которое мы сегодня наблюдаем, уже не удастся."

"Эффект глобального изменения климата уже вполне очевиден. И это наглядное напоминание о том, что коллективные усилия должны быть намного более серьёзными, чем то, что мы видим сегодня. Мы должны полностью избавить мировую экономику от углеводородной зависимости, - утверждает Жан-Паскаль ван-Иперсэль. - И это касается деятельности человека во всех секторах: нужно как можно скорее избавиться от ископаемых источников энергии. Для этого требуется сильная политическая воля, чего мы до сих пор не видели".

Что уже делается для борьбы с засухой в Европе?

Брюссель отреагировал на просьбы стран-членов ЕС, ослабив регулирование и ускорив выплаты наиболее пострадавшим от засухи фермерам.

Фермеры смогут получить до 70% прямых субсидий и 85% помощи на развитие сельских районов уже в середине октября, а не в декабре 2018, как планировалось ранее.

Животноводы также смогут использовать парные земли, которые обычно не предназначены для эксплуатации, чтобы накормить скот.

Каковы последствия засухи в Европе?

Фермеры по всей Европе готовятся к одному из худших урожаев в истории нашего поколения, а урожайность некоторых овощных культур снизится на 50%.

"В жаркую и сухую погоду, которая продолжалась в течение всего июля, на большей части континента овощные посевы продолжают страдать, урожайность резко упала, - говорится в заявлении Европейской ассоциации производителей овощей и фруктов. - Сегодня положение дел для овощеводов и переработчиков их продукции наиболее серьезно за последние 40 лет".

Немецкие производители картофельных чипсов обеспокоены: по заявлению одной из крупных компаний, засуха может привести к нехватке картофеля, необходимого для промышленного производства чипсов.

Между тем, аналитики компании Strategyie Grains заявили, что урожайность пшеницы и ячменя в Германии и Скандинавии в этом году можно оценить как "катастрофическую". В то же время, урожайность зерновых снизилась во Франции, Италии, Великобритании и странах Центральной и Юго-восточной Европы.

На данном этапе неясно, какое влияние засуха окажет на потребительские цены, но фермеры уже оказались под экономическим давлением из-за... цен на сено. Многим из них пришлось купить больший объём сена для корма поскольку трава, на которой обычно пасутся их стада, в этом году так и не выросла.

Между тем, ожидается, что в Норвегии продолжат расти цены на электроэнергию - из-за высокой зависимости страны от гидроэнергетики.

Разбивка по странам: какие части Европы пострадали в наибольшей степени?

Швеция

Урожай пшеницы в Швеции может снизиться в этом году более чем на 40% из-за сухой и жаркой погоды, заявил начальник отдела зерновых культур крупнейшего шведского фермерского хозяйства Lantmannen.

Урожай пшеницы по результатам сезона может упасть более чем на миллион тонн, что заставит страну перейти от экспорта зерна к его импорту, подчеркнул Микаэль Йеппсон из Lantmannen.

Засуха также привела к многочисленным лесным пожарам, география которых в этом году простирается вплоть до Северного полярного круга.

Финляндия

Финские фермеры понесли убытки из-за сырой и холодной погоды в прошлом году, а этим летом серьёзно страдают от засухи, подчёркивают в "Союзе с/х производителей и лесовладельцев". Эта организация призывает пересмотреть политику в области импортируемых в страну продуктов, утверждая при этом, что засуха привела к перекосам на рынке и потери конкурентоспособности хозяйств.

"Я в жизни не видел такой жаркой и сухой погоды, а сельским хозяйством я занимаюсь уже более 30 лет, - рассказал Макс Шульман в интервью NBC News, владелец фермы в 50 км от Хельсинки, где выращивают фасоль, овес, пшеницу и масличные культуры. Шульман утверждает, что осадки над территорией его фермы с конца апреля не превышают 75 мм, по сравнению с обычными для этих мест 250-350 мм.

Температуры в начале августа приблизились в Финляндии к отметке 30°C, хотя средний показатель августа - 19°C. Учитывая, что немногие в стране пользуются кондиционерами, один из супермаркетов в Хельсинки предложил переночевать в охлаждаемом помещении 100 клиентам магазина.

Великобритания

Многие районы Англии и Уэльса не видели дождя с конца мая этого года, что создало условия "повышенной воспламеняемости", как отмечает Национальный фермерский союз (НФС).

Из-за сухой погоды сильно уменьшился рост травы и понизилась урожайность некоторых культур, говорится в заявлении НФС.

"Эти беспрецедентные погодные условия непременно должны стать сигналом для всех нас, - заявила глава НФС Минетт Баттерс, - Это своего рода напоминание о том, что мы не должны рассматривать производство продуктов питания как нечто само собой разумеющееся".

Польша

По данным государственного агентства PAP, около 65% пахотных земель в Польше пострадали от засухи.

Май в Польше стал самым тёплым за последние 55 лет, отметила Сузанна Савиньска из Познанского Университета естественных наук.

Германия

В Германии майские температуры стали самыми высокими с 1881 года. По прогнозам, урожай зерновых в стране в этом году упадет из-за засухи на 20%.

"Во многих районах фермеры страдают от жёсткой нехватки кормов для животных", - признала в начале августа министр сельского хозяйства ФРГ Джулия Клокнер. По её словам, некоторые фермеры вынуждены сокращать расходы, отправляя животных на убой раньше запланированных сроков.

Эстония

По данным Эстонской метеорологической службы, уровень осадков в мае был на 60% ниже, чем в среднем согласно норме, а количество солнечных дней увеличилось на 48%.

От 30% до 70% урожая этим летом может быть потеряно, заявил министр сельского хозяйства Эстонии Тармо Тамм.

Фермеры рассматривают возможность продажи крупного рогатого скота, поскольку в хозяйствах недостаточно кормов, заявил зампред Сельскохозяйственного комитета парламента Эстонии Урмас Круузе.

Правительство уже выделило 20 миллионов евро для фермеров, пострадавших от засухи.

Латвия

Засуха в Латвии стала "общенациональной катастрофой", о чём было объявлено ещё в июне. Фермеры продают крупный рогатый скот из-за недостатка кормов.

"В прошлом году у нас были сильные ливни и наводнения: мои поля оказались под водой, и я не смог собрать урожай, - рассказал в интервью агентству AFP Дайнис Рутенбергс, чья ферма расположена недалеко от города Добеле. - А в этом году - всё наоборот. Я весьма обеспокоен выплатой процентов по банковским ссудам".

Латвийская Садоводческая Ассоциация предупредила, что в этом году могут быть потеряны 90% урожая клюквы, 60% клубники и от 40% до 50% урожая яблок и груш.

Литва

Правительство Литвы объявило общенациональную чрезвычайную ситуацию в июле. По данным министерства сельского хозяйства страны, урожайность с/х культур снизилась на 15-50% по сравнению с уровнем 2006 года.

Страна обратилась к ЕС с просьбой разрешить пасти скот на угодьях, зарезервированных для сохранения окружающей среды.

Ожидается, что общий объем производства зерна в Литве снизится из-за засухи до 5,5 млн тонн, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Швейцария

Швейцарская армия в августе провела операцию по доставке воды по воздуху для коров на высокогорных пастбищах, которые пострадали от жаркой погоды.

Федеральное правительство сокращает импортные тарифы на корм для скота, чтобы помочь фермерам бороться с засухой.

Филипп Лойба, глава экономики и спорта в правительстве, рассказал, что Швейцария не видела такой засухи с 1921 года.

Из протекающего по Швейцарии Рейна выловили тонны мертвой рыбы, пострадавшей от повышения температуры воды, что, в свою очередь, влияет на содержание в ней кислорода.

Дания

По словам Троеля Тофта, представителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании, засуха серьёзно ударила по Дании, а весенний урожай зерновых и овощей снизился на 40-50%.

Потери обойдутся сельхоз отрасли страны в 8,5 млрд шведских крон [около 828 млн евро], добавил Тофт.

"Мы не видели ничего подобного в течение последних 150 лет или около того, - заявил он. - Когда вы едете по Дании, то это уже не та страна, которую мы привыкли видеть. Некоторые фермеры станут банкротами, - это точно. Если у кого-то из них были проблемы до засухи, это теперь ситуация ещё больше подтолкнёт их к краху".