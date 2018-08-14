Еврозона подросла

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, порадовав экспертов Eurostat, которые ожидали более скромных цифр. Уточняется, что рост зафиксирован 21-й квартал подряд.
Оценка роста ВВП в годовом выражении для этой группы стран во втором квартале повышена до 2,2%.
Из совокупного показателя эксперты особенно выделяют Германию, крупнейшую экономику еврозоны: она во втором квартале выросла на полпроцента, вдвое опередив по этому показателю Францию и Италию.
Одновременно, по данным Eurostat, объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в июне сократился без малого на процент по сравнению с маем. Стоит напомнить, что промышленное производство - один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами.