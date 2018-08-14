Эрдоган объявил бойкот "Айфонам"

Критиковать США и отказаться от популярных американских смартфонов: такую принципиальную позицию занял турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Он объявил о введении запрета на импорт электроники американского производства на фоне обвинений в причастности США в финансовому кризису в Турции.

«Америка нанесла экономические удары не только по Турции, её целями стали страны от Китая до Россия, от Ирана до Европы, и даже соседи — Канада — оказались под ударом, — заявил Реджеп Эрдоган, и тут же пообещал: Мы будем бойкотировать электронику американского производства. Если у них есть iPhone, где ещё есть Samsung, а у нас есть Vestel».

Упомянутая Эрдоганом турецкая компания Vestel уже несколько лет производит смартфоны из американских комплектующих, её акции после заявления президента резко подорожали.