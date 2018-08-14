Новый "Шелковый путь"

13 дней, 10 тысяч километров и почти 50 грузовых вагонов - торговый поезд, выехавший из китайского города Иу в провинции Чжэцзян, направляется в Мадрид. Его путь пролегает через Москву. Эта грузовая железная дорога считается самой длинной в мире.

В компании Yiwu Timex Industrial Investment, которая управляет всеми службами доставки этого китайского города, уверены, что железная дорога станет дополнительным толчком для развития электронной торговли, тем более что китайский онлайн-магазин AliExpress пользуется невероятной популярностью среди российских пользователей.

Правда, днем ранее появилась информация о том, что сайт массово блокирует учетные записи россиян за попытки обмануть продавцов. Согласно правилам AliExpress, покупатель может начать спор с тем, кто выкладывает объявление, если в товаре был обнаружен брак или если его доставили с опозданием. Но в интернете появились видеоролики на русском языке, в которых пользователи рассказывают, как обмануть продавцов. Впрочем, AliExpress уже опроверг информацию о массовых блокировках. В компании заявили, что речь идет о единичных случаях.