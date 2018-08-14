В Генуе объявлен двухдневный траур в связи с обрушением моста. Тем временем итальянские спасатели продолжают разбирать завалы.

Трагедия произошла утром во вторник: недалеко от Генуи рухнула секция моста, через который идет автомагистраль, ведущая к французской границе. Трассу называют "дорогой цветов" из-за видов на Лигурийское побережье.

По данным итальянских СМИ, во время аварии на мосту могли находиться от 10 до 20 машин: люди падали с высоты в сто метров с грудой бетона и асфальта. По предварительным данным погибли 35 человек. Однако в МВД Италии отметили, что информация будет уточняться по мере разбора завалов.

Специалисты говорят, что нагрузка на мост в последние недели многократно возросла из-за потока отпускников, пик пришелся именно на день трагедии - многие уезжали из города в канун обнщенациоанльного праздника "Феррагосто".

Мост, носивший имя инженера Риккардо Моранди, был построен в 60-е годы и с тех пор регулярно ремонтировался. Последняя реконструкция завершилась в 2016 году, но и в последние перед трагедией дни на мосту что-то ремонтировали.

Ненадежность конструкций - одна из версий трагедии; вторая - попавшая в сооружение молния. Все они нуждаются в проверке: расследование начнется, когда доступ к месту происшествия будет безопасным.