Четверых туристов из Кузбасса, застрявших с воскресенья на высоте 4 тысячи метров в горах Алтая, удалось спасти.
Застрявших на Алтае туристов спасли
Застрявших на Алтае туристов спасли
Как уточнили в Сибирском региональном центре МЧС, пострадавших "вертолетом спустили на стоянку у подножия горы и затем доставили в Горно-Алтайск, все чувствуют себя удовлетворительно".
Туристы из Кемеровской области совершали траверс трех вершин горы Белуха, что считается одним из самых сложных маршрутов на Алтае. В минувшее воскресенье, из-за резкого ухудшения погоды на вершине Ак-Кем, они остались без палатки и части оборудования. К счастью, им удалось сохранить продукты, газовую горелку и теплую одежду. Помощи они ждали во времянке, сооруженной из снега и льда.
Спасательная операция несколько раз переносилась из-за тумана. Во вторник утром во время сеанса связи туристы сообщили, что чувствуют себя нормально, а погода в их районе хорошая.