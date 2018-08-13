Йемен хоронит своих детей

В Йемене прошли похороны жертв авианалёта сил международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. Как передаёт Associated Press, тысячи людей прошли траурным шествием в провинции Саада, которую контролируют противники официальной Саны хуситы. По данным медицинских служб, в результате бомбардировки в четверг погиб 51 человек, в том числе 40 детей. В основном это были школьники, которые возвращались с экскурсии. Повстанцы опубликовали видеозапись, сделанную, по их словам, в уничтоженном коалицией автобусе.