Что привело к "черной пятнице" турецкой лиры?

Не только политической конъюнктурой, но и структурными макроэкономическими причинами, объясняют специалисты "черную пятницу", увенчавшую 10 августа многомесячное падение турецкой лиры. 17-я мировая экономика, до сих пор демонстрировавшая значительный рост, стоит на пороге самого серьезного с 2001 года кризиса, убеждены многие.

Напряженность в отношениях с США, верным многолетним партнером по НАТО, удвоившим на прошлой неделе таможенные пошлины на турецкую сталь и алюминий, добавила инвесторам поводов для беспокойства. Их за последние месяцы итак было достаточно.

Вот список стран с самой большой турецкой задолженностью : Испания - 82 294 миллионов долларов; Франция - 38 385 миллионов; Великобритания - 19 232 миллионов; США - 17 974 и Германия - 17 137 миллионов.

Аналитики тем не менее считают, что пока рано поддаваться панике: "Уровень турецкой задолженности в Европе не настолько велик, чтобы вызвать сильный побочный эффект, - говорит

Карстен Бржески, ведущий экономист банка ING. - Да, есть ряд банков в странах Южной Европы, уровень турецкой задолженности которых относительно высок. При этом продолжается торговля с Турцией, не следует забывать и о прямых инвестициях Германии в эту страну. Но общий размер недостаточно велик, чтобы спровоцировать рецессию или новый банковский кризис в континентальной Европе."

Что касается экономической ситуации самой Турции, причин для оптимизма мало: к июлю не перестававшая расти с начала года инфляция составила 16%, углубляется дефицит бюджета. Дестабилизирующим фактором является и регулярное вмешательство президента Эрдогана в работу Центробанка. Учитывая одобренное населением на референдуме 16 апреля усиление президентской власти, следует ожидать дальнейших действий, способных еще больше усугубить ситуацию с турецкой лирой, отмечают обозреватели.