Париж: эксперимент с писсуарами вызвал много критики

Небольшая прямоугольная коробка с растениями и цветами - издалека ее можно принять на своеобразную клумбу. Но это не так. Речь идет о писсуарах.

Устройство получило название "уритротуар", которое происходит от двух французских слов - писсуар и тротуар. Оно представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху.

Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах. Дизайнер писсуара говорит, что его устройство предлагает “экологичное решение проблемы общественных туалетов”.

Они были установлены в ряде районов Парижа около года назад. Изначально эта идея казалась крайне удачной, но даже по прошествии времени многие парижане так и не смогли смириться с новшеством. Концепция практически полностью открытого писсуара по-прежнему вызывает немало критики.

"В целом это хорошая идея установить бесплатный туалет. Это помогает избежать неприятного запаха и прочих сопутствующих неудобств. Но конкретно такая модель мне лично не нравится. С эстетической точки зрения она плохо продумана. Да и расположение выбрано довольно неудачно", - говорит Марк, житель острова Сен-Луи в самом сердце Парижа, где очередной такой писсуар был установлен совсем недавно.

Туристы считают, что это довольно удобно. Однако местные жители думают совсем иначе. Ведь остров Сен-Луи историческое место. Да и видеть каждый день видеть из окна дома справляющих нужду людей - не самое приятное зрелище.

В ответ на критику мэрия Парижа напоминает, что речь идет об экспериментальном проекте и что расположение писсуаров, которые раньше были установлены также на площади Клиши и у Лионского вокзала, может быть изменено в случае недовольства парижан.

Правда, эстетический вид далеко не единственная претензия. Претензии высказывают также многие парижанки: такие писсуары просто не приспособлены для женщин, которым как и ранее в случае нужды придется искать обычные туалеты.