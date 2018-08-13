"Удар в спину" - Эрдоган вновь обвиняет США

Соединенные Штаты хотят нанести Турции "удар в спину". Об этом заявил президент Тайип Эрдоган в понедельник на встрече с турецкими послами в Анкаре. Он вновь отметил, что экономический кризис, который сейчас переживает Турция, является результатом иностранного заговора, и что ответственность за обвал лиры полностью лежит на Америке.

"С одной стороны, мы вместе с США являемся союзниками по НАТО, но с другой - они пытаются нанести стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо? - задался вопросом Эрдоган. - С благодарностью мы к этому отнестись не можем".

С начала года турецкая лира обесценилась на 40%. В понедельник ее курс достиг очередной рекордно низкой отметки - 7 лир за доллар США, хотя еще неделю назад за американский доллар давали 5 лир. Обвал национальной валюты привел к паническим настроениям внутри Турции.

"Мы в кризисе - это факт, - говорит один из жителей Стамбула. - У нас слишком много долговых векселей США - на миллионы и даже миллиарды долларов. Получается, что мы влезли в долги в долларах и теперь нам надо за это расплачиваться".

Тем временем власти Турции призывают население "не беспокоиться" за судьбу национальной валюты и что скоро курс лиры восстановится на прежнем уровне. Однако в какие сроки - никто сказать не может?

Но есть и другая сторона, отмечают экономисты. Обвал лиры стал скорее хорошей новостью для многочисленных туристов, которые могут позволить большие траты во время отпуска в Турции.