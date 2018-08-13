Около 10 человек стали жертвами пожара, который вспыхнул в одной из больниц Тайваня. Еще более 10 пострадали. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. На месте работали более 200 пожарных. К настоящему моменту огонь уже удалось потушить.
Пожар в хосписе
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Пожар в хосписе
Пожар начался ночью на седьмом этаже медицинского комплекса, в помещении, в котором находится хоспис. Один из очевидцев утверждает, что перед этим слышал хлопок.
Причины произошедшего пока не известны. Полиция начала расследование. По одной из версий, пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, палата не была оборудована противопожарной вентиляцией, но разбрызгиватели сработали в штатном режиме.