Сотни танцующих людей упали прямо в море во время концерта на музыкальном фестивале в Испании. Деревянная платформа стоявшая над водой не выдержала веса зрителей, двигающихся под музыку.
Концерт обернулся трагедией
Концерт обернулся трагедией
В результате инцидента пострадали более 300 человек, по меньшей мере десять остаются в больнице. Несчастный случай произошел в воскресенье около полуночи в городе Виго на северо-западе страны.
Спасатели провели поиски в прибрежной зоне с помощью тепловизионных камер, чтобы в темноте обнаружить всех, кто попал в воду.
По предварительной информации, жертв в результате происшествия нет.
"Нас было много на деревянном настиле, вдруг мы услышали треск и упали в воду. Вокруг нас были щепки и цемент. Наши головы были в цементной пыли. Столько людей пытались одновременно спастись! Люди кричали, затем мы все же смогли выбраться на берег", - говорит молодая девушка.
Выступления на остальных площадках фестиваля были приостановлены.
"Концерт только начался и мы прыгали. Затем мы услышали какой-то звук и все рухнуло в воду", - утверждает ещё одна очевидица происшествия.
Власти города выразили мнение, что инцидент произошел из-за ошибки в строительной конструкции платформы.
Перед началом мероприятия деревянный настил критиковали за непрочности. Однако организаторы проигнорировали замечания.