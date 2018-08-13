Осьминоги становятся деликатесом

Впервые за долгое время цена свежего осьминога в супермаркетах и на рынках Испании поднялась на 40% и составила €14 за килограмм, причем подорожание коснулось и замороженного продукта.

Рынок при этом страдает от дефицита этого головоногого моллюска, поскольку поставщики пока не хотят рисковать, закупаясь оптом по новым ценам.

Кармен Торрес, продавец морепродуктов:

"Цена на осьминогов высокая, и думаю, что она не снизится. Цена возрастёт ещё, потому что если осьминогов вылавливают меньше, цена увеличивается. Я бы хотела, чтобы появилось больше осьминогов, рыбаки бы их вылавливали в большем количестве и цена бы снизилась, но этого не случится."

Резкий скачок цен связан с тем, что в последние годы интерес к блюдам из осьминога возрос, а объемы добычи либо остались прежними, либо даже уменьшились. В некоторых провинциях Испании до 90% улова уходит на переработку для экспорта, поэтому приходится закупать свежих или замороженных осьминогов за границей.

Одун Лем, заместитель директора Департамента рыбного хозяйства и аквакультуры Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО):

"Потребители из Японии, а в особенности из США открыли для себя блюда из осьминогов. Это действительно положительная тенденция для поставщиков этих моллюсков, таким образом они могут повысить цены на рынке. С другой стороны, на традиционных рынках, например, в Испании, также приходится платить больше, потому что поставки осьминогов в Испании, как и в других странах, зависят не только от местных рыбаков, но и от импорта. А Испания импортирует осьминогов из Мавритании, из Марокко, а также из Мексики."

Чтобы снизить цену на знаменитое блюдо осьминог по-галисийски, некоторые рестораторы идут на уловку: посетителям приносят более дешевый вид моллюска. Для обывателя ощутить разницу достаточно сложно.