Министр уволен за туризм

Министр по делам рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг оставил свой пост после того, как провел отпуск в Иране, не проинформировав заранее правительство и нарушив правила безопасности.

Сандберг во время отпуска в июле этого года вместе с подругой Бахаре Летнес, норвежкой иранского происхождения, побывал на ее родине, проинформировав министерство и правительство только по прибытии в Иран. Еще одним нарушением правил безопасности стало и то, что в поездку министр взял с собой рабочий мобильный телефон. Сейчас аппарат передан для проверки полиции госбезопасности.

Согласно информации министерства рыбного хозяйства, глава ведомства планировал провести отпуск в Турции.

Бахаре Летнес - модель, помощник стоматолога и бизнес-леди - приехала в Норвегию в подростковом возрасте. Несколько раз она получила отказ в предоставлении убежища, но в 2008 году все же добилась оформления всех бумаг. Она участвовала в мероприятиях иранского посольства в Норвегии, что спровоцировало вопросы о характере ее связей с иранскими властями.