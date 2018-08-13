Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 18 августа, встретится с президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Бранденбурге, в правительственной резиденции Мезеберг.
Меркель и Путин обсудят "Северный поток-2"
Меркель и Путин обсудят "Северный поток-2"
На повестке дня встречи ситуация в Сирии, на Украине, а также вопросы энергетики, сообщили в правительстве ФРГ. В частности, речь пойдет о газопроводе "Северный поток - 2".
Он проляжет по дну Балтийского моря, в обход транзитных государств, в том числе Украины и Польши. Введение в строй "Северного потока-2" намечено на конец 2019 года.
Но несмотря на поддержку Берлина, проект вызывает резкую критику ряда стран. Так, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что строительство еще одного газопровода из России усилит влияние Кремля в Европе. В мае США даже пригрозили ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в реализации проекта. Однако позже Белый дом отказался от этой идеи.
В свою очередь Россия и Германия неоднократно отмечали, что "Северный поток-2" это исключительно коммерческий проект, лишенный политических мотивов.