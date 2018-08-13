Британский актер Идрис Эльба решил с характерным ему юмором прокомментировать информацию о том, что именно он сменит Дэниэла Крейга в саге о Джеймсе Бонде.
Чернокожий Джеймс Бонд?
Чернокожий Джеймс Бонд?
"Я Эльба, Идрис Эльба". Таким сообщением в "Твиттере" актер решил подогреть слухи о своем участии в франшизе, прикрепив к нему отретушированную фотографию.
Среди возможных претендентов на эту роль называли Тома Харди, Дэмиана Льюиса, Джейсона Стэйтема и Бенедикта Камбербэтча
Подогретые СМИ слухи прокомментировал известный актер Мэтт Деймон:
"Мне нравится Идрис. Он превосходный актер. Я смотрю все фильмы с его участием, он украшает каждую картину. И тоже самое сделал бы с "бондианой". Он великолепен"
Известный по фильмам "Рок-н-рольщик" и "Большая игра", а также сериалу "Лютер" Эльба не первый год отбивается от журналистов, с просьбой прокомментировать участие в саге.
Отвечая в очередной раз на подобный вопрос актёр отметил, что он, возможно, самый известный Агент 007 в мире, несмотря на то, что он никогда не играл эту роль.
"Действующий" Джеймс Бонд, Дэниэл Крейг, в последний раз появится в образе спецагента в конце 2019 года.