Вспоминая Шарлотсвилл

В Вашингтоне прошла акция националистов, приуроченная к годовщине событий в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Тогда столкновения произошли между демонстрантами правых и левых активистов из-за решения городских властей о сносе памятника главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.

Первоначально в воскресенье в акции ультраправых должны были принять участие до 400 человек, но в итоге их собралось не больше 25. Одновременно с акцией ультраправых прошла демонстрация их противников, численность которых оценивалась в несколько тысяч.