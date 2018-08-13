Вспоминая Шарлотсвилл

В Вашингтоне прошла акция националистов, приуроченная к годовщине событий в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Тогда столкновения произошли между демонстрантами правых и левых активистов из-за решения городских властей о сносе памятника главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.
Первоначально в воскресенье в акции ультраправых должны были принять участие до 400 человек, но в итоге их собралось не больше 25. Одновременно с акцией ультраправых прошла демонстрация их противников, численность которых оценивалась в несколько тысяч.
Присутствие большого количества стражей порядка не позволило столкнуться участникам обеих демонстраций на площади перед Белым Домом.
Перед журналистами выступил организатор ультраправых Джейсон Кесслер:
«На дворе 2018 год. Мы не живем в эру расовой сегрегации. Белое население становится меньшинством в США и Европе и на лицо настоящая дискриминация»
Многотысячные противники акции националистов резко осудили подобные высказывания.
«Несмотря на то, что я верю в свободу слова, я не согласен с тем, что пытаются донести до общественности нацисты. Все люди имеют право существовать, и у нас свои роль и место в этой стране и в мире в целом», - заявил один из демонстрантов.
«Расизм и фашизм это ненормально, это непатриотично. Мы выступаем против этого», - говорит другая активистка.
В рядах националистов начались волнения, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Тем временем в самом Шарлотсвилле прошла акция в память о погибшей под колесами автомобиля, въехавшего в толпу антинационалистов год назад, Хизер Хейер.
Накануне ряд американских политиков заявил о «российском следе» в событиях в Шарлотсвилле год назад. Посольство РФ в США назвала такие обвинения «бездоказательными инсинуациями»