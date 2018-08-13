По меньшей мере 450 человек пострадали в Бухаресте во время антиправительственных манифестации. В воскресенье около 6000 протестующих собрались на площади Виктории, чтобы выразить своё недовольство действиями правительства.
Румыны против коррупции
Румыны против коррупции
Участники митинга требовали отставки кабинета министров. Протесты связаны с решением румынских властей ослабить законодательство в области борьбы с коррупцией.
В июле местный парламент поддержал смягчение антикоррупционого законодательства.
Тогда же под давлением властей была уволена прокурор Лаура Ковеши, которая стала символом борьбы с коррупцией.
"Они создают законы для себя. Мы прекрасно понимаем, что таким образом они пытаются избежать тюрьмы", - говорит участник акции.
Для разгона демонстрации силы правопорядка применили гранаты со слезоточивым газом и водометы.
В ходе столкновений пострадали 35 жандармов.
Протесты проходили под лозунгом "Диаспора дома!", её инициаторами стали румыны, живущие и работающие за рубежом.
Это около 25% населения, что составляет не менее 3 млн человек. На родину они перечисляют порядка 5 млрд долларов в год.
Так же принявшие участие в акции выразили недовольство слабым экономическим развитием страны, низкими зарплатами, низким уровнем развития сельского хозяйства и предпринимательства.