Наводнение обрушилось на Филиппины

По меньшей мере два человека погибли, один пропал без вести в результате наводнений на Филиппинах, около 60 тысяч человек остаются в эвакуационных центрах. Наводнения вызваны сильными муссонными ливнями, начавшимися на прошлой неделе. К настоящему моменту более одного миллиона человек из 713 населенных пунктов по всей стране пострадали от потопа. Из-за разгула стихии были повреждены более трех тысяч домов, дороги, мосты, порты и другие инфраструктурные объекты. В ближайшие дни ливни продолжатся. В некоторых районах страны сохраняется угроза затоплений и схода оползней.