Необычный цветочный фестиваль
В Колумбии завершился традиционный фестиваль цветов. Праздник проходил в городе Медельин на северо-западе страны. Фестиваль собрал более 20 000 туристов и 510 участников. Горожане готовятся к действу весь год. Традиция началась в 1957 году. Колумбийцы несут на спинах цветочные икебаны - символ отмены рабства. Вес композиций часто достигает ста килограммов.
Цветочная индустрия играет важную роль в Колумбии, в западном полушарии страна занимает второе место после Нидерландов по поставкам цветов. Колумбия играет важную роль в мировой цветочной индустрии. В Европе это южноамериканское государство уступает только Нидерландам по поставкам цветов.