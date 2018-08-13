Швейцарский альпинист Дани Арнольд поставил новый мировой рекорд по скоростному восхождению фри соло на Монблан. На вершину Пуэнт-Уокер высотой 4208 метров он поднялся за 2 часа и 4 минуты без напарника и страховки.
На Монблан за два часа без страховки
Сейчас воспроизводится:
На Монблан за два часа без страховки
Сам альпинист подчёркивает, что это один из самых сложных маршрутов для скоростного восхождения: почти всё время надо подниматься по каменной стене, один из участков был очень влажным из-за таяния ледников.
Для Дани Арнольда это уже не первый рекорд по скоростному восхождению в Альпах. В 2013 и 2015 он стал самым быстрым альпинистом на северной стене Эйгера, а в 2016 поставил рекорд на горе Маттерхорн.