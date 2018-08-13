Срочная новость

Срочная новость

Спорт

На Монблан за два часа без страховки

Сейчас воспроизводится:

На Монблан за два часа без страховки

На Монблан за два часа без страховки
Размер текста Aa Aa

Швейцарский альпинист Дани Арнольд поставил новый мировой рекорд по скоростному восхождению фри соло на Монблан. На вершину Пуэнт-Уокер высотой 4208 метров он поднялся за 2 часа и 4 минуты без напарника и страховки.

Сам альпинист подчёркивает, что это один из самых сложных маршрутов для скоростного восхождения: почти всё время надо подниматься по каменной стене, один из участков был очень влажным из-за таяния ледников.

Для Дани Арнольда это уже не первый рекорд по скоростному восхождению в Альпах. В 2013 и 2015 он стал самым быстрым альпинистом на северной стене Эйгера, а в 2016 поставил рекорд на горе Маттерхорн.