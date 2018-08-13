Россия поддерживает предложение президента Турции Реджепа Эрдогана вести торговлю в национальных валютах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва давно хочет использовать в расчётах со своими партнёрами рубли вместо долларов:
Москва хочет торговать в рублях
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Москва хочет торговать в рублях
«Президент Путин неоднократно говорил о такой возможности, более того о целесообразности. Конечно, это подлежит скрупулёзной проработке, скрупулёзным просчётам, но это, к чему мы стремимся в наших двусторонних торгово-экономических отношениях, и то, о чем неоднократно заходила речь на двусторонних российско-турецких переговорах».
Реджеп Эрдоган заявил о намерении отказаться от доллара при расчётах с крупнейшими торговыми партнёрами Турции: Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Это предложение прозвучало на фоне усугубления финансового кризиса в стране. Президент обвиняет в ухудшении ситуации США, которые, по его словам, начали экономическую войну.