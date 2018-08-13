Следующий саммит Республики Корея и КНДР состоится в сентябре в Пхеньяне.
КНДР и Южная Корея проведут саммит в сентябре
КНДР и Южная Корея проведут саммит в сентябре
Об этом говорится в совместном заявлении представителей двух стран по итогам переговоров, состоявшихся ранее в понедельник в пограничном пункте Пханмунджом.
Там же 27 апреля встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Это стало первым саммитом руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.
Вторая встреча лидеров прошла в Пханмунджоме в конце мая этого года.