"Аквариус" остается без флага

Со следующей недели судно "Аквариус" не сможет плавать под флагом Гибралтара. Об этом заявили власти этой заморской территории Великобритании. Таким образом кораблю, на котором сейчас находятся более 140 мигрантов, будет еще сложнее получить доступ в какой-либо порт. В Гибралтаре считают, что судно должно вывесить флаг Германии, поскольку является собственностью немецкой НПО.