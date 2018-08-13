Со следующей недели судно "Аквариус" не сможет плавать под флагом Гибралтара. Об этом заявили власти этой заморской территории Великобритании. Таким образом кораблю, на котором сейчас находятся более 140 мигрантов, будет еще сложнее получить доступ в какой-либо порт. В Гибралтаре считают, что судно должно вывесить флаг Германии, поскольку является собственностью немецкой НПО.
"Аквариус" остается без флага
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"Аквариус" остается без флага
Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что нелегалами, которые оказались на судне, должна заниматься Великобритания, потому что именно в этой стране зарегистрирован "Аквариус" - "немецкая собственность, зафрахтованная французской НПО, с иностранным экипажем, находящаяся в мальтийских водах под флагом Гибралтара", - написал Сальвини на своей странице в Twitter. В конце сообщения он призвал всех "остановить торговцев людьми и их сообщников".
Нелегалы находятся на судне с пятницы. НПО просят европейские государства как можно скорее дать разрешение на высадку мигрантов.