Обратно из небытия

Не смыто и не забыто: после длительной засухи на нижнем Рейне, на немецко-голландской границе обнаружился остов фрегата, затонувшего 23 года назад. Речь идет о голландском судне "Де Хуп", которое, как считают историки, пошло ко дну в результате взрыва динамита. В феврале 1895 года из-за плохих погодных условий проходившей по Рейну флотилии было приказано избавиться от динамита; на одном из судов прогремел взрыв, что по касательной ударило по фрегату и потопило его.