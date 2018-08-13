Не смыто и не забыто: после длительной засухи на нижнем Рейне, на немецко-голландской границе обнаружился остов фрегата, затонувшего 23 года назад. Речь идет о голландском судне "Де Хуп", которое, как считают историки, пошло ко дну в результате взрыва динамита. В феврале 1895 года из-за плохих погодных условий проходившей по Рейну флотилии было приказано избавиться от динамита; на одном из судов прогремел взрыв, что по касательной ударило по фрегату и потопило его.
Обратно из небытия
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Обратно из небытия
Останки судна привлекают туристов и местных жителей. Одна из них рассказывает: "Меня впечатляет возраст этого судна, представляете, на поверхности вдруг появляется такой раритет. И его можно рассмотреть, хотя бы частично. Отдельные части фрегата позволяют составить впечатление о том, насколько он был велик".
Судно, о котором местные историки и следопыты знают давно, обычно надежно скрыто водой, но нынешним летом уровень реки в районе города Эммерих-ам-Райн упал так сильно, что фрегат буквально вытолкнуло на поверхность. Его можно детально рассмотреть, сфотографировать и даже потрогать, вопреки запретительным надписям.