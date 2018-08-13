11-процентным падением курса поплатилась в понедельник немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer за покупку несколько месяцев назад мирового лидера биотехнологий Monsanto. На фондовой бирже Франкфурта к концу дня акции концерна подешевели на 11 миллиардов евро.
Биржи "наказали" Bayer
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Биржи "наказали" Bayer
В минувшую пятницу суд Сан-Франциско приговорил американского агрохимического гиганта выплатить 289 миллионов долларов за замалчивание информации об опасности для здоровья гербицида Roundup. Истец, 46-летний садовник Диуэн Джонсон, смог убедить суд, что диагностированный у него рак крови вызван именно применением в течение нескольких лет Roundup, причем от 20 до 30 раз в год.
Немецкий концерн, купивший Monsanto за 63 миллиарда долларов, уже заявил, что подаст апелляцию. Его руководство продолжает настаивать на "безвредности" Roundup.
По мнению ряда аналитиков, биржи наказали Bayer за отрицание очевидного.