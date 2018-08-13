Борис Джонсон поит критиков чаем

Чай в компании министра, пусть и бывшего: экс-глава британского МИДа Борис Джонсон встретил журналистов, явившихся в его дом Оксфордшире, более чем радушно - с подносом, сервированным для чаепития.

"Мне нечего вам сказать, но чаю я вам предложу с удовольствие", - заметил дипломат.

Журналисты требовали от Джонсона комментариев по поводу его недавней оценки женщин, носящих паранджу. По мнению экс-министра, в таком наряде леди напоминают "грабителей банков". Ремарка вызвала волну критики, премьер-министр Мэй потребовала от Джонсона извиниться перед мусульманками. Судя по всему, извинений ждать не стоит: дипломат выразил надежду, что мода на паранджу скоро пройдет. Он отметил, что может попросить посетительниц своего избирательного округа открыть лицо. И тогда разговор пойдет в мирном русле. Возможно, и до чаепития дойдет...