Кому достанутся мигранты с судна Aquarius?

Франция подключилась к поиску порта для гуманитарного судна Aquarius, на борту которого находится 141 мигрант. В Париже говорят о необходимости выполнять обязательства в гуманитарной сфере.

Помочь иностранцам из гуманитарных соображений ранее призвали активисты SOS Méditéranée. Координатор проекта Ник Романюк объясняет: «Здесь люди, которые получили ранения во время путешествия, есть и больные. Им необходимы соответствующие условия для медицинской помощи на суше. На борту есть врачи, медсёстры, акушерки, но мы на судне, это не больница, это не полноценная помощь, их проблемы нельзя решить здесь. Их надо высадить на берег как можно скорее».

Италия и Мальта отказались принимать иностранцев, которые направились в море на заведомо не подходящих для этого лодках, потерпели кораблекрушение и были спасены активистами. Гибралтар, которому предложили взять на себя ответственность за мигрантов на приписанном к его порту судне, заявил о намерении лишить Aquarius своего флага.