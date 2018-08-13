Застрявшие туристы ждут помощи

Вертолет МЧС России вылетел из Кемерова в Республику Алтай - на помощь четверым туристам из Кузбасса. Накануне они совершали восхождение и в результате резкого ухудшения погоды остались без снаряжения на вершине горы Ак-Кем. Сообщается, что на место происшествия вертолет вылетит, как только это позволит погода: утром в понедельник ветер стал слабее, но опустился туман.