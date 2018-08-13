Вертолет МЧС России вылетел из Кемерова в Республику Алтай - на помощь четверым туристам из Кузбасса. Накануне они совершали восхождение и в результате резкого ухудшения погоды остались без снаряжения на вершине горы Ак-Кем. Сообщается, что на место происшествия вертолет вылетит, как только это позволит погода: утром в понедельник ветер стал слабее, но опустился туман.
Застрявшие туристы ждут помощи
Застрявшие туристы ждут помощи
"Туристы совершали поход по маршруту 5-й категории сложности, - пояснила представитель МЧС по Алтайскому краю Светлана Ляшко, - и должны были совершить восхождение на три вершины горы Белуха, однако вчера резко ухудшилась погода, поднялся сильный ветер, который порвал палатку и унес часть снаряжения. Самостоятельно совершить спуск туристы не могут, погодные условия не позволили вчера эвакуировать туристов на вертолете".
В понедельник утром состоялся очередной сеанс связи с застрявшими на вершине. Их самочувствие удовлетворительное. По данным МЧС, у них есть продукты, газовая горелка и теплая одежда. Они ждут помощи в сооруженной из снега и льда времянке, в которой, по мнению специалистов, могут провести до 5 суток.