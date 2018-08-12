Падение лиры стало результатом иностранного заговора против Турции, и стоят за этим заговором Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье перед своими сторонниками в городе Трабзон.
Эрдоган: "падение лиры - результат иностранного заговора"
Эрдоган: "падение лиры - результат иностранного заговора"
Турецкий лидер пообещал, что Анкара примет ответные меры в отношении США и если потребуется обратиться к "новым альянсам и рынкам".
"То, чего они не смогли добиться своими провокациями и попыткой переворота, они хотят сделать при помощи денег. Это называется экономической войной. Это называется вести недружественную политику против Турции, чтобы ослабить нашу обороноспособность и поставить турецкий народ на колени", - заявил Эрдоган.
Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после решения Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры. За последние недели она обесценилась на 40%.
Еще один камень преткновения - вопрос соблюдения прав человека и арест американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции - на волне репрессиий после попытки переворота летом 2016 года - обвинили в шпионаже. В начале августа Белый дом ввел санкции против глав МВД и Минюста Турции.