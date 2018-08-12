Около 40 человек (в том числе 12 детей) погибли в результате взрыва в деревне Сармада провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Еще десятки людей получили ранения, многие из них госпитализированы.
Взрыв в Идлибе: десятки погибших
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Взрыв в Идлибе: десятки погибших
Причины взрыва неизвестны Он прогремел утром в воскресенье на первом этаже жилого здания, где, как выяснилось, находился оружейный склад. Разрушилось само это здание и ещё одно соседнее.
Склад принадлежал джихадистской группировке Хайат Тахрир аш-Шам, которая была филиалом Аль-Кайды в Сирии. Её боевики контролируют около 60% территории провинции Идлиб, а остальную часть поделили между собой другие группировки, в том числе ИГИЛ.
Идлиб остается последним значительным анклавом повстанцев, противостоящих президенту Сирии Башару Асасду. Дамаск неоднократно заявлял о намерении вернуть провинцию под свой контроль.