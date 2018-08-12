После стрельбы в Манчестере, десять человек были доставлены в больницу с ранениями и травмами различной степени тяжести, среди них двое детей. Погибших нет.
Стрельба в Манчестере: ранены 10 человек
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Стрельба в Манчестере: ранены 10 человек
Инцидент произошёл в районе Мосс-Сайд в южной части города рано утром. Накануне здесь проходил Карибский карнавал, поэтому ночью на улицах в городе по-прежнему оставалось большое количество людей.
Пока неясно, кто именно открыл огонь и связана ли стрельба с терроризмом. Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители заявили, что в ближайшие дни усилят полицейское патрулирование в этом районе.