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Великобритания

Стрельба в Манчестере: ранены 10 человек

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Стрельба в Манчестере: ранены 10 человек

Стрельба в Манчестере: ранены 10 человек
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После стрельбы в Манчестере, десять человек были доставлены в больницу с ранениями и травмами различной степени тяжести, среди них двое детей. Погибших нет.

Инцидент произошёл в районе Мосс-Сайд в южной части города рано утром. Накануне здесь проходил Карибский карнавал, поэтому ночью на улицах в городе по-прежнему оставалось большое количество людей.

Пока неясно, кто именно открыл огонь и связана ли стрельба с терроризмом. Полиция опрашивает очевидцев и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители заявили, что в ближайшие дни усилят полицейское патрулирование в этом районе.