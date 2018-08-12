Поиски пропавшей в Японии француженки продолжаются. 36-летняя Тифани Верон перестала выходить на связь 29 июля.
Поиски пропавшей француженки продолжаются
Поиски пропавшей француженки продолжаются
Для Тифани поездка в Страну восходящего солнца была долгожданной. Француженка тщательно готовилась к ней, заранее спланировав маршрут и забронировав гостиницы. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали Тифани в поезде по дороге в Никко.
Около 80 человек прочёсывают склон горы Накимуши высотой один километр. Ранее один турист рассказал, что видел в этой местности спускающуюся в одиночку иностранку.
Родственники пропавшей отметили, что женщина страдала эпилепсией и вполне вероятно, что после припадка она могла потерять ориентацию в пространстве.
"Мы не прекратим поиски. Мы хотим вернуться с ней во Францию, несмотря ни на что. Мы не хотим жить в неопределённости, не зная, где она", - говорит брат Тифани.
Французское посольство в Японии заявило, что "полностью мобилизовано" и совместно с кризис-центром МИД Франции "делает всё, чтобы найти Тифани Верон".