"Нет апартеиду!": протесты в Тель-Авиве

"Нет апартеиду!". В центре Тель-Авива прошла акция протеста против закона о еврейском характере государства Израиль. В митинге приняли участие десятки тысяч человек, в основном израильские арабы. Некоторые из протестующих пришли с флагами Палестины, другие с национальной символикой Израиля. Принятый 19 июля закон определил Израиль как основное государство евреев.