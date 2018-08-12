"Нет апартеиду!". В центре Тель-Авива прошла акция протеста против закона о еврейском характере государства Израиль. В митинге приняли участие десятки тысяч человек, в основном израильские арабы. Некоторые из протестующих пришли с флагами Палестины, другие с национальной символикой Израиля. Принятый 19 июля закон определил Израиль как основное государство евреев.
"Нет апартеиду!": протесты в Тель-Авиве
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"Нет апартеиду!": протесты в Тель-Авиве
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"Я пришла сюда, чтобы выразить свой протест против закона, который основан на национальности, об израильском государстве исключительно для евреев. Это расистский закон, закон апартеида", - сказала Наила Окал, пришедшая на протест.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Твиттере написал, что палестинские флаги являются "ярким свидетельством того, насколько важен был закон о национальном государстве".
Организаторы в свою очередь заметили, что над толпой также развевались и флаги Израиля, которые несли как арабские, так и еврейские участники протеста.