Срочная новость

Срочная новость

Израиль

"Нет апартеиду!": протесты в Тель-Авиве

Сейчас воспроизводится:

"Нет апартеиду!": протесты в Тель-Авиве

"Нет апартеиду!": протесты в Тель-Авиве
© Copyright :
REUTERS/Ammar Awad
Размер текста Aa Aa

"Нет апартеиду!". В центре Тель-Авива прошла акция протеста против закона о еврейском характере государства Израиль. В митинге приняли участие десятки тысяч человек, в основном израильские арабы. Некоторые из протестующих пришли с флагами Палестины, другие с национальной символикой Израиля. Принятый 19 июля закон определил Израиль как основное государство евреев.

"Я пришла сюда, чтобы выразить свой протест против закона, который основан на национальности, об израильском государстве исключительно для евреев. Это расистский закон, закон апартеида", - сказала Наила Окал, пришедшая на протест.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Твиттере написал, что палестинские флаги являются "ярким свидетельством того, насколько важен был закон о национальном государстве".

Организаторы в свою очередь заметили, что над толпой также развевались и флаги Израиля, которые несли как арабские, так и еврейские участники протеста.