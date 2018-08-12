"Звездный дождь", или самый яркий звездопад лета можно будет наблюдать в ближайшие дни в северном полушарии. Речь идет о метеорном потоке Персеиды, который каждый год проходит очень близко к Земле, оставляя за собой красивый шлейф.
Проход Персеиды, или августовский "звездопад"
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Проход Персеиды, или августовский "звездопад"
Однако в этом году звездопад будет особенно ярким и его апогей придется на 12-13 августа.
"Каждый год мы собираемся вместе и наблюдаем за проходом Персеиды. На этот раз мы приехали в Боснию и здесь действительно очень красиво", - говорит Мариета Тробис. Она вместе с друзьями решила приехать в живописное местечко Фоча на юго-востоке БиГ.
Персеиды - один из самых древних метеорных потоков. В древнекитайских летописях звездопад впервые упоминается еще в 36 году нашей эры.
Крошечные частицы льда, пыли и пород выброшенные из ядра кометы, попадая в атмосферу Земли оставляют в небе завораживающий рисунок, напоминающий падающую звезду.