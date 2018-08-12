Зонд NASA отправлен к Солнцу

Американские ученые рассчитывают, что ракета-носителя Delta IV с зондом, оснащенный научными приборами, в случае реализации миссии предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле. В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, Parker Solar Probe должен приблизиться к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн км: так близко к ней не подлетал еще ни одинкосмический аппарат. Проект оценивается в 1,5 млрд долларов.