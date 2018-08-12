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Мали

Малийцы проголосовали

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Малийцы проголосовали

Малийцы проголосовали
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23 тысячи избирательных участков в Мали закрылись в воскресенье вечером - второй тур президентских выборов завершён. Предварительные результаты обещают огласить в середине следующей недели.

Нынешние выборы называют "римейком 2013 года": действующему главе государства Ибрагиму Бубакару Кейте вновь противостоит экс-министр финансов Сумаила Сиссе.

73-летний Кейта - явный фаворит, хотя его и обвиняли в неспособности обуздать джихадистов и волну этнического насилия, а также в манипуляциях при голосовании в первом туре.

Но 68-летнему Сумаиле Сиссе не удалось объединить оппозицию, да и избиратели не проявили большого энтузиазма. Так что исход голосования будет скорее всего тем же, что и 5 лет назад.

По сравнению с первым туром второй прошёл в большей безопасности. Но удар боевикам джихадистам всё же удалось нанести: в городе Тимбукту на северо-западе страны был убит глава одного из избирательных участков.

Президент Мали избирается сроком на 5 лет. 18-миллионое население страны надеется, что ему удастся наконец положить конец конфликту между правительственными силами и радикалами, решить острые гуманитарные проблемы, возродить пришедшую в упадок экономику и сельское хозяйство.