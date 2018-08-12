В республике Мали проходит второй тур президентских выборов. При этом наблюдатели отмечают, что результаты первого тура вызывают подозрения и говорят о возможных фальсификациях.
Второй тур выборов в Мали
Второй тур выборов в Мали
Выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности: за обеспечением правопорядка во время голосования следят 36 тысяч военных, что на 20% больше, чем в день проведения первого тура, когда в северных и центральных районах страны радикальные исламисты сорвали избирательный процесс на сотнях участков.
За пост главы государства борются действующий президент страны 73-летний Ибрагим Бубакар Кейта, выдвинутый партией "Объединение за Мали", и лидер оппозиции — 68-летний Сумаила Сиссе от "Союза за республику и демократию".
Большинство политических аналитиков сходятся во мнении, что фаворитом является действующий глава государства. На этом фоне лидер оппозиции обвиняет своего соперника в коррупции, росте числа межэтнических столкновений и усугублении вооруженного конфликта с джихадистами.