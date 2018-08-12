Сирия: что решат Россия и Турция?

Сирийское урегулирование, возможности упрощения визового режима между двумя странами, ситуация на Украине, в государствах Закавказья и Северной Африки – вот неполный список тем, которые планируют обсудить на двусторонней встрече главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Как ожидается, основное внимание будет уделено подготовке к саммиту лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому вопросу.