Сирийское урегулирование, возможности упрощения визового режима между двумя странами, ситуация на Украине, в государствах Закавказья и Северной Африки – вот неполный список тем, которые планируют обсудить на двусторонней встрече главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Как ожидается, основное внимание будет уделено подготовке к саммиту лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому вопросу.
Сирия: что решат Россия и Турция?
Сирия: что решат Россия и Турция?
В сообщении, которое было опубликовано на сайте МИД РФ в преддверии встречи, говорится, что "на России и Турции лежит особая ответственность за обеспечение и сохранение мира, безопасности и стабильности в Сирии и в регионе в целом".
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что его страна готовится к новым военным операциям в арабской республике. В марте Анкара заявила, что в рамках последней - "Оливковая ветвь" - удалось очистить сирийский Африн от курдских бойцов "Сил народной самообороны", которых Турция называет террористами. Дамаск тогда обвинил Анкару в нарушении суверенитета страны.
Последним значительным анклавом, который находится под контролем повстанцев, остается Идлиб. Днем ранее в одной из местных деревень прогремел взрыв. Его жертвами стали около 40 человек. Десятки получили ранения.